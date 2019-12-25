Аномальная жара в Петербурге продержится до четверга

Синоптик отметил, что такая жара очень трудно переносится петербуржцами.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что столбик термометра на неделе покажет до +29 градусов.

Из-за того, что в городе много асфальта, а ветра не предвидится, такую жаркую погоду будет трудно перенести. Однако данный период не побьет никаких рекордов: выше +29 температура не поднимется. В ночное время суток температура может подняться до +19 градусов.

Следующие два дня погода будет мало меняться, а в четверг атмосферный фронт уйдет на восток Ленобласти, из-за чего Петербург освободится от облаков и самого атмосферного фронта, и погода переменится. В четверг можно ожидать температуру до +24 градусов, местами кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В выходные температура опустится до +20 градусов.

Ранее мы писали, что во вторник в Ленобласти прогремят грозы при температуре +30.

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