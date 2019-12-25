Во вторник в Ленобласти прогремят грозы при температуре +30

Во вторник, 9 июня, в Ленинградской области ожидается жаркая погода с ливнями и грозами в отдельных районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В темное время суток температура будет колебаться от +13 до +18 градусов. Днем столбик термометра достигнет +30 градусов. Понижение до +22 возможно в западных районах.
Ветер в течение суток будет переменным, 2-7 м/с. Во время грозы возможно ускорение до до 15 м/с.
Атмосферное давление незначительно повысится.
Ранее мы рассказали о том, что на дорогах Ленобласти избавляются от незаконных рекламных щитов.
Фото: Pixabay
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