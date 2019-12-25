На дорогах Ленобласти избавляются от незаконных рекламных щитов

Специалисты избавляются от баннеров, чтобы предотвратить потенциальные ДТП.

Работники "Ленавтодора" приступили к сносу небезопасных рекламных баннеров на дорогах 47-ого региона. Об этом сообщил региональный комитет по дорожному хозяйству.

Мероприятия проводятся в связи с тем, что многие объявления, вывешенные на обочине, несут потенциальную угрозу для водителей. Так, большие рекламные стенды могут перекрыть видимость или вовсе упасть на проезжую часть.

Бизнесмены размещают свои предложения о заведениях общепита и услугах доставки щебня даже на деревьях. Для борьбы с такой рекламой в ход идут автовышки.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти откроет экомаршрут.

Фото: Пресс-служба комитета по дорожному хозяйству