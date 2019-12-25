Незаконная торговля продолжает бурлить на "Апрашке" несмотря на обещания Смольного

Власти делают вид, что всё под контролем, предлагая горожанам подождать ещё пятилетку.

Незаконную торговлю в Апраксином дворе официально закрыли больше недели назад. Арендаторы и не подумали оставить насиженные места, пишут "НЕВСКИЕ НОВОСТИ".

У городского рынка недавно сменился управляющий. Он перешел в собственность Агентства по развитию имущественного комплекса (АРИК). Двенадцатого октября ведомство обещало выселить с "Апрашки" сотню арендаторов, однако слово не сдержало. Внятных объяснений не последовало.

Рабочая группа по реновации рынка, похоже, тоже ничего не добилась. Её обязался собрать Смольный. Он желал подключить к переговорам не только чиновников, но и частных собственников.

Реконструкцией "Апрашки" петербуржцев дразнят уже четырнадцатый год. Статус стратегического инвестора носит компания "Апраксин двор". Ей предстоит осовременить более полусотни корпусов рынка.

Облик ансамбля Апраксина двора при этом менять не планируют. Между тем, по проекту, рабочие обустроят внутри комплекса новенькие гостиничные, творческие, образовательные и развлекательные кластеры.

Фото: Piter.tv