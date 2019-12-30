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"Газпром" ищет разработчика застройки Охтинского мыса
Сегодня, 14:42
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"Газпром" ищет разработчика застройки Охтинского мыса

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Компания начала закрытый конкурс для архитекторов.

"Газпром нефть" начал закрытый конкурс для архитекторов, целью которого стала разработка проекта здания на Охтинском мысу, где сливаются реки Нева и Охта. Ранее на этом месте собирались построить "Охта центр". Об этом сообщила "Фонтанка" 14 января.

В конкурсе участвуют отечественные и зарубежные архитектурные бюро, которые держатся в секрете до момента определения победителя. В адрес "Газпромнефти" передадут охранное обязательство на разрабатываемую под штаб-квартиру компании территорию. На данный момент штаб располагается в шестиэтажном здании на Почтамтской улице, а новое здание планирует вместить весь корпоративный центр нефтяной компании.

Ранее петербургский иллюстратор создал серию открыток с достопримечательностями Красногвардейского района.

Фото: скрин Google-карты

Теги: газпром, застройка, охтинский мыс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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