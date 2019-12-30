"Газпром" ищет разработчика застройки Охтинского мыса

Компания начала закрытый конкурс для архитекторов.

"Газпром нефть" начал закрытый конкурс для архитекторов, целью которого стала разработка проекта здания на Охтинском мысу, где сливаются реки Нева и Охта. Ранее на этом месте собирались построить "Охта центр". Об этом сообщила "Фонтанка" 14 января.

В конкурсе участвуют отечественные и зарубежные архитектурные бюро, которые держатся в секрете до момента определения победителя. В адрес "Газпромнефти" передадут охранное обязательство на разрабатываемую под штаб-квартиру компании территорию. На данный момент штаб располагается в шестиэтажном здании на Почтамтской улице, а новое здание планирует вместить весь корпоративный центр нефтяной компании.

Ранее петербургский иллюстратор создал серию открыток с достопримечательностями Красногвардейского района.

Фото: скрин Google-карты