Петербургский иллюстратор создал серию открыток с достопримечательностями Красногвардейского района

На открытках изображены Охтинский мыс, Музей стрит-арта, Уткина дача, Ладожский вокзал.

Приложение для free-spirit путешествий по Красногвардейскому району "КRASNAKARTA" уже завоевало сердца краеведов и любителей познавательных прогулок по городу. Проект не оставил равнодушным и давнего друга библиотек Красногвардейского района молодого иллюстратора Илью Тихомирова. На этот раз он создал цветные зарисовки Красногвардейского района. Об этом сообщила пресс-служба отдела культурных программ ЦБС Красногвардейского района.

На открытках изображены Охтинский мыс, Музей стрит-арта, Уткина дача, Ладожский вокзал. В социальных сетях иллюстрации уже набирают популярность, а авторские рифмы вызывают у знатоков района добрую улыбку.

Как и сотрудники библиотек Красногвардейского района, художник уверен, что за новыми впечатлениями не обязательно ехать в "парадный", заполненный туристами центр Петербурга. В каком бы районе вы не жили, достаточно просто выйти из дома, чтобы начать увлекательное путешествие.

В марте петербургский художник нарисовал транспорт будущего.

Фото: пресс-служба отдела культурных программ ЦБС Красногвардейского района