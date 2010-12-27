Петербургский художник нарисовал транспорт будущего

Иллюстратор опубликовал свои рисунки в личном паблике в социальной сети "ВКонтакте".

Петербургский иллюстратор Илья Тихомиров выпустил комикс о будущем транспорта в 2020 году.

Работы хужожника сопровождаются стихами. Поэтические произведения рассказывают о том, как автобусы заряжаются от сети, троллейбусы ездят без электрического контакта, оплачивают такси люди по минутам. Не забыл художник и тему метро - в стихотворении он упомянул кольцевую линию.

В заключение мини-истории иллюстратор констатирует, что и пробок в прекрасном будущем, к сожалению, не избежать.

Интернет-пользователи в комментариях отметили, что кольцевая линия метро появится к 2030 году.

Фото: ВКонтакте/Тихомиров