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Петербургский художник нарисовал транспорт будущего
Сегодня, 16:56
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TretyakovaS

Петербургский художник нарисовал транспорт будущего

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Иллюстратор опубликовал свои рисунки в личном паблике в социальной сети "ВКонтакте".

Петербургский иллюстратор Илья Тихомиров выпустил комикс о будущем транспорта в 2020 году.

Работы хужожника сопровождаются стихами. Поэтические произведения рассказывают о том, как автобусы заряжаются от сети, троллейбусы ездят без электрического контакта, оплачивают такси люди по минутам. Не забыл художник и тему метро - в стихотворении он упомянул кольцевую линию.

В заключение мини-истории иллюстратор констатирует, что и пробок в прекрасном будущем, к сожалению, не избежать.

Интернет-пользователи в комментариях отметили, что кольцевая линия метро появится к 2030 году. 

Фото: ВКонтакте/Тихомиров

Теги: новости петербург, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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