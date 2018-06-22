Светлана Штукова: "На территории завода "Красный треугольник" может появиться арт-пространство"

Но в начале краеугольным камнем должен стать вопрос безопасности.

В Адмиралтейском районе много точек притяжения для творческой молодежи, яркий пример – остров Новая Голландия. Еще одно арт-пространство может открыться на территории бывшего завода "Красный треугольник". Однако, до этого события еще очень далеко, так как это серьезный сложный проект, который требует проработки вопросов с собственниками и привлечением серьезных инвесторов. Об этом рассказала глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова "Петербургскому дневнику" .

Также в прошлом году в Адмиралтейском районе были отреставрированы и открыты Никольские ряды. Там расположились гостиницы и культовое Hard Rock Cafe.

В моем понимании это креативное пространство, в котором можно проводить интересные и необычные мероприятия. Объектами в Никольских рядах управляют энергичные молодые руководители. Светлана Штукова

Есть на территории района и Центр искусств и ремесел "Хорсъ" на Лифляндской улице. На пятом этаже бывшего промышленного здания можно увидеть, как создаются картины, написанные жидким акрилом, или ювелирные украшения.

А вот на территории бывшего завода "Красный треугольник" пока что совсем небезопасно находиться.

Это место – излюбленное у экстремалов, которые периодически пробираются туда. В прошлом году мы зафиксировали несколько случаев падения с высоты... Увы, речь идет о детях, подростках. Планы по развитию "Красного треугольника" есть. Но в начале краеугольным камнем должен стать вопрос безопасности. Светлана Штукова

Сейчас на территории бывшего завода планируют закрыть оконные проемы на втором этаже. Окончательное решение должна принять городская администрация.

Ранее на Piter.TV: С завода "Красный треугольник" упал 15-летний подросток: он в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.tv