После падения 16-летней девушки с высоты в "Красном треугольнике" возбуждено уголовное дело

Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, ведется работа с очевидцами по установлению всех обстоятельств произошедшего.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней в Адмиралтейском районе. По факту обнаружения тела 16-летней девушки на территории бывшего завода "Красный треугольник" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, вечером 10 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории бывшего завода "Красный треугольник" на Обводном канале обнаружено тело несовершеннолетней девушки с повреждениями, характерными при падении с высоты.

Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, ведется работа с очевидцами по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Фото и видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу