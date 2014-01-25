16-летняя петербурженка погибла в день рождения на "Красном треугольнике"

Погибшая могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Тело девятиклассницы нашли возле здания, где ранее размещался завод "Красный треугольник" на Обводном канале, 134. 10 ноября девушке исполнилось 16 лет. Об этом сообщила "Фонтанка".

В спасательные службы позвонила пятиклассница. Она заявила, что находилась на крыше вместе с погибшей, которая, по её словам, могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

На месте трагедии была найдена курительная трубка. Семья девушки считалась благополучной, а её мать работала художником по свету в одном из театров города.