16-летняя петербурженка погибла в день рождения на "Красном треугольнике"

Тело девятиклассницы нашли возле здания, где ранее размещался завод "Красный треугольник" на Обводном канале, 134. 10 ноября девушке исполнилось 16 лет. Об этом сообщила "Фонтанка".
В спасательные службы позвонила пятиклассница. Она заявила, что находилась на крыше вместе с погибшей, которая, по её словам, могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
На месте трагедии была найдена курительная трубка. Семья девушки считалась благополучной, а её мать работала художником по свету в одном из театров города.
Ранее мы сообщили о том, что в подвале дома в Колпино обнаружили мумию.
Фото: Piter.TV
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