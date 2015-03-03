  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В подвале дома в Колпино обнаружили мумию
Сегодня, 8:53
505
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В подвале дома в Колпино обнаружили мумию

0 0

По факту произошедшего проводится проверка.

В среду, 30 октября, в одном из домов на Тверской улице в Колпино обнаружили мумифицированное тело мужчины.

Как сообщает "Фонтанка", информация о случившемся поступила в правоохранительные органы от жителя района. Прибывшие на место инцидента полицейские извлекли из помещения тело, которому, по предварительным оценкам, около 50-ти лет. На данный момент неизвестно, как долго мумия находилась в подвале.

Труп отправили в морг для проведения экспертизы, чтобы выяснить причину смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина сгорел заживо в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии