В подвале дома в Колпино обнаружили мумию

По факту произошедшего проводится проверка.

В среду, 30 октября, в одном из домов на Тверской улице в Колпино обнаружили мумифицированное тело мужчины.

Как сообщает "Фонтанка", информация о случившемся поступила в правоохранительные органы от жителя района. Прибывшие на место инцидента полицейские извлекли из помещения тело, которому, по предварительным оценкам, около 50-ти лет. На данный момент неизвестно, как долго мумия находилась в подвале.

Труп отправили в морг для проведения экспертизы, чтобы выяснить причину смерти. По факту произошедшего проводится проверка.