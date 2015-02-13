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Мужчина сгорел заживо в центре Петербурга
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Мужчина сгорел заживо в центре Петербурга

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Тело отправлено в морг для проведения экспертизы и установления точной причины смерти.

У подвале одного из домов Петербурга обнаружили тело мужчины, сгоревшего заживо. Как пишет "Фонтанка", вечером 27 октября полиция получила информацию от очевидца, который сообщил, что у входа в подвал дома на Лиговском проспекте сгорел неизвестный.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили возле подвала тело мужчины с ожогами рук и ног. Предположительно, погибшему было около 35-ти лет.

Тело отправлено в морг для проведения экспертизы и установления точной причины смерти. Происшествие находится на стадии расследования.

Ранее мы сообщили о том, что жители дома на Адмиралтейской улице обнаружили труп соседа по пятну на потолке

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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