Мужчина сгорел заживо в центре Петербурга

У подвале одного из домов Петербурга обнаружили тело мужчины, сгоревшего заживо. Как пишет "Фонтанка", вечером 27 октября полиция получила информацию от очевидца, который сообщил, что у входа в подвал дома на Лиговском проспекте сгорел неизвестный.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили возле подвала тело мужчины с ожогами рук и ног. Предположительно, погибшему было около 35-ти лет.
Тело отправлено в морг для проведения экспертизы и установления точной причины смерти. Происшествие находится на стадии расследования.
Ранее мы сообщили о том, что жители дома на Адмиралтейской улице обнаружили труп соседа по пятну на потолке
Фото: Piter.TV
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