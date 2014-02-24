Жители дома на Адмиралтейской улице обнаружили труп соседа по пятну на потолке

На теле 89-летнего мужчины не нашли признаков насильственной смерти. Тело было отправлено в морг для проведения дальнейших исследований.

Жители дома на Адмиралтейской улице узнали о смерти соседа из-за запаха и пятна на потолке. Эта информация стала известна "Фонтанке".

Одна из женщин, проживающих в доме, пожаловалась на запах разлагающегося тела, исходящий из квартиры на верхнем этаже. Также в своей ванной комнате она обнаружила розовое пятно на потолке.

Когда дверь квартиры соседа была вскрыта, внутри был найден мертвым владелец жилья. На теле 89-летнего мужчины не нашли признаков насильственной смерти. Тело было отправлено в морг для проведения дальнейших исследований.

Следственный отдел ГСУ СК РФ по Колпинскому району Санкт-Петербурга начал проверку по факту гибели мужчины.