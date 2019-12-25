Вопрос восстановления "Красного треугольника" снова обсуждают в Смольном

Решение правительства города от 2017 года включило территорию в список зон подлежащих комплексному и устойчивому развитию (КУРТ).

Вопрос о вовлечении территории промышленного комплекса "Красный треугольник" в инвестиционную деятельность снова рассматривается правительством Санкт-Петербурга. Согласно публикации "Делового Петербурга", власти города пока не получили обещанный инвестором в 2021 году проект концепции редевелопмента бывшей заводской площади. По оценкам эксперта, привлеченного изданием, затраты на преобразование участка составят порядка 45 млрд рублей.

Площадь комплекса "Красный треугольник", ограниченная набережными Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом и улицей Розенштейна, занимает 34 га. В 2023 году КГИОП Петербурга присвоил этому участку статус памятника регионального значения.

Решение правительства города от 2017 года включило территорию в список зон подлежащих комплексному и устойчивому развитию (КУРТ). Комплекс включает в себя памятник ("Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры"), состоящий из 51 объекта.

Фото: Piter.TV