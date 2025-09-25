Шлагбаумы против бизнеса: предприниматели из "Красного треугольника" жалуются на платный въезд

Неправомерное взимание денежных средств за право въезда и выезда осуществляет одно из мероприятий.

Предприниматели, работающие на территории комплекса "Красный треугольник" в Петербурге, столкнулись с ограничением доступа к своим офисам и складам. Как рассказал Piter.tv предприниматель Александр Демчук, охрана одного из предприятий требует специальные пропуска для прохода и проезда на въезде в комплекс.

AO "Петрошина", которому принадлежат один из вышеуказанных земельных участков, фактически контролирует все въезды на территорию комплекса "Треугольник". На въездах установлены шлагбаумы и охрана, которая вопреки установленному обременению требует специальный пропуск на выезд и выезд с территории Комплекса. Александр Демчук, предприниматель

По словам Демчука, указанный пропуск доступен для приобретения за определенную сумму денег у субъектов предпринимательской деятельности, действующих на территории комплекса. Эти субъекты, в свою очередь, приобретают указанные разрешения непосредственно у АО "Петрошина", передавая предприятию денежные средства, полученные от реализации разрешений. Таким образом, АО "Петрошина" осуществляет неправомерное взимание денежных средств за право въезда. Препятствия создаются несмотря на то, что на ряд земельных участков наложено обременение в виде права прохода и проезда для неограниченного круга лиц. Соответствующее решение принял Комитет имущественных отношений (КИО) именно для того, чтобы обеспечить свободный доступ на территорию.

Предприниматель уточняет, что уже обращался в различные инстанции:

В связи с изложенным мной неоднократно подавались жалобы в Администрацию района, правоохранительные органы и Прокуратуру района и города, однако никаких действий по пресечению преступных действий указанных лиц не предпринималось, проверок по фактам, изложенным выше либо не проводилось, либо они проводились поверхностно и никаких результатов не принесли. Александр Демчук, предприниматель

В администрации Адмиралтейского района Демчуку пояснили, что обращались к АО "Петрошина" как к правообладателю земельного участка, где стоят шлагбаумы. В компании, по информации администрации, заявили, что шлагбаум был установлен ещё в 2006 году юрлицом, занимавшим данный участок ранее. При этом формально именно "Петрошина" является правопреемником и несёт ответственность за объекты благоустройства. Однако, согласно постановлению правительства РФ от 1 октября 2022 года, введен запрет на возбуждение административных дел по нарушениям, не связанным с угрозой жизни и здоровью. В связи с этим администрация направила материалы в УМВД для проверки. По словам предпринимателя, конкретных действий от полиции, кроме обещания провести проверку, пока не последовало.

Комитет имущественных отношений указал, что не может возбудить административное дело по вышеуказанным причинам, а комитет по контролю за имуществом проводит проверки только по утверждённому плану — на 2025 год территория "Красного треугольника" в него не включена.

Мы пытались получить комментарий в АО "Петрошина" в течение трех дней. Однако, едва узнав, что речь идёт о запросе от СМИ, там отказались от разговора. Редакция Piter.tv продолжит следить за развитием событий.

Фото и видео: предоставлено Александром Демчуком для Piter.tv