Балтийский завод и Росатом подписали контракт на строительство нового судна

Оно будет специализироваться на обслуживании атомных ледоколов и плавучих АЭС.

25 мая в отделе коммуникаций Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Атомфлот" сообщили, что судно атомно-технологического обслуживания будет предназначено для выполнения полного комплекса работ по перезарядке ядерных энергетических установок действующих атомных ледоколов, а также плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Сейчас перезарядкой реакторов занимается плавтехбаза, которая работает более 40 лет.

Проект под номером 22770 разработан АО ЦКБ "Айсберг". Длинна судна - 158,8 метров, ширина - 26 метров, водоизмещение -22 661 тонна. Оно сможет выгружать отработанное ядерное топливо из реакторных установок, а также работать с жидкими радиоактивными отходами: принимать, хранить и отгружать их.

Постройку осуществляют на средства Росатома и федерального бюджета.

Отметим, что реализовать проект планируют к 2029 году.

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