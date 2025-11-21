Поджигательницей четырех вышек связи в Петербурге оказалась студентка

На допросе девушка заявила, что действовала под давлением анонимных кураторов.

Правоохранители задержали студентку после серии поджогов вышек связи. Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В экстренные службы 18 ноября поступили четыре звонка с информацией о возгорании вышек сотовой связи. Пожары произошли на улице Танкистов, Межевой и Понтонной улицах в Колпино, а также на Тосненской улице в Шушарах. Поджигательницей оказалась 22-летняя учащаяся пятого курса одного из городских вузов.

На допросе девушка заявила, что действовала под давлением анонимных кураторов. Ее запугивали возможным уголовным преследованием за переводы, используемые для финансирования украинских спецслужб. Изъяты телефон и иные предметы, имеющие доказательства. По решению суда подозреваемую отправили в СИЗО.

Полиция в очередной раз напоминает: не поддавайтесь на провокации, угрозы и давление неизвестных лиц. О любых сомнительных сообщениях, требованиях или попытках вовлечь вас в противоправные действия необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Пресс-служба МВД России

Ранее мы рассказывали о том, что осужден подросток, который поджег полицейское авто в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти