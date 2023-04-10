Суд в Петербурге поймал подростка за поджог полицейского авто

Подросток обвинён в поджоге авто.

Несовершеннолетний фигурант дела о поджоге служебного автомобиля полиции в Петербурге отправлен под стражу до середины января следующего года, об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ленинский районный суд Петербурга арестовал подростка Шохжахона, которого обвиняют в совершении террористического акта. По информации следствия, утром 19 ноября 2025 года он плеснул бензин на служебный автомобиль, стоявший на территории 77-го отдела полиции в Адмиралтейском районе, после чего поджег транспортное средство. Следователи утверждают, что целью поджога была "дестабилизация деятельности органов власти".

Уточняется, что подросток ранее согласился передавать неизвестному человеку координаты воинских частей, военкоматов и медицинских госпиталей. В материалах дела отмечено, что действие совершено "с особым цинизмом" в дневное время, когда в административных помещениях находились люди.

Фото: Piter.TV