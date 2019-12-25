В Петербурге создадут новые цифровые сервисы для родителей, пенсионеров и водителей авто

Тематическая сессия по их разработке прошла накануне.

В Петербурге появятся новые цифровые сервисы для родителей, пенсионеров и водителей автомобилей, сообщили в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

Накануне состоялась тематическая сессия по их разработке. В ней участвовали представители комитетов по благоустройству, тарифам, энергетике и инженерному обеспечению, Жилищного комитета, Государственной жилищной инспекции, ГАТИ.

Сервисы будут настроены под потребности горожан в разных социальных ролях.

Проработанные сервисы добавят в мини-апп "Я здесь живу" Экосистемы городских сервисов "Цифровой Петербург".

Фото: Pxhere.com