  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге создадут новые цифровые сервисы для родителей, пенсионеров и водителей авто
Сегодня, 14:11
138
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге создадут новые цифровые сервисы для родителей, пенсионеров и водителей авто

0 0

Тематическая сессия по их разработке прошла накануне.

В Петербурге появятся новые цифровые сервисы для родителей, пенсионеров и водителей автомобилей, сообщили в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

Накануне состоялась тематическая сессия по их разработке. В ней участвовали представители комитетов по благоустройству, тарифам, энергетике и инженерному обеспечению, Жилищного комитета, Государственной жилищной инспекции, ГАТИ.

Сервисы будут настроены под потребности горожан в разных социальных ролях.

Проработанные сервисы добавят в мини-апп "Я здесь живу" Экосистемы городских сервисов "Цифровой Петербург".

Фото: Pxhere.com

Теги: петербург, станислав казарин, цифровые сервисы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии