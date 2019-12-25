В Петербурге создадут новые цифровые сервисы для родителей, пенсионеров и водителей авто

В Петербурге появятся новые цифровые сервисы для родителей, пенсионеров и водителей автомобилей, сообщили в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.
Накануне состоялась тематическая сессия по их разработке. В ней участвовали представители комитетов по благоустройству, тарифам, энергетике и инженерному обеспечению, Жилищного комитета, Государственной жилищной инспекции, ГАТИ.
Сервисы будут настроены под потребности горожан в разных социальных ролях.
Проработанные сервисы добавят в мини-апп "Я здесь живу" Экосистемы городских сервисов "Цифровой Петербург".
Фото: Pxhere.com
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