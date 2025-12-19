Молодой человек раскрыл подробности преступления.

Опубликовано видео с задержанным за подготовку теракта в Иркутской области. Соответствующий материал разместила через социальные сети официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она уточнила, что по указанию неизвестных лиц молодой человек поджог объект инфраструктуры связи на территории региона. В кадре злоумышленник признался в содеянном. Дополнительно оперативники продемонстрировали канистру с горючим топливом.

В МВД сообщили, что в конце сентября 2025 года с 18-летним юношей связался анонимный куратор который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил россиянину, что денежные средства семьи молодого человека находятся под угрозой, поэтому их нужно "обезопасить". Жертва обмана поверила злоумышленнику. А результате юноша взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет. Затем ему позвонил "лжесотрудник ФСБ России", который сообщил, что перевод пошел на финансирование Вооруженных сил Украины. Для того, чтобы избежать ответственности, аферист предложил потерпевшему поучаствовать в специальном мероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Когда исполнитель выполнил требования куратора и поджог одну из подстанций связи, то отправился к следующей точке дл аналогичного заказа. Там его поймали сотрудники полиции и ФСБ.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Юношу арестовали по решению суда.

Фото и видео: МВД России