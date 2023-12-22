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В Купчино неизвестные подожгли вышку сотовой связи
Сегодня, 9:14
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В Купчино неизвестные подожгли вышку сотовой связи

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Рядом с очагом возгорания была обнаружена пластиковая бутылка с горючей смесью. 

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестные подожгли вышку сотовой связи. Об этом стало известно Piter.tv

Днём 14 мая сотрудники МЧС сообщили полицейским о том, что у дома 84 на территории Фарфоровский пост горела вышка сотовой связи. Рядом с очагом возгорания была обнаружена пластиковая бутылка с горючей смесью. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений общеопасным способом).

Поздним вечером 14 мая на Верхней улице потушили пожар в гараже.

Фото: unsplash

Теги: вышка сотовой связи, поджог
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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