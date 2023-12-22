В Купчино неизвестные подожгли вышку сотовой связи

Рядом с очагом возгорания была обнаружена пластиковая бутылка с горючей смесью.

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестные подожгли вышку сотовой связи. Об этом стало известно Piter.tv

Днём 14 мая сотрудники МЧС сообщили полицейским о том, что у дома 84 на территории Фарфоровский пост горела вышка сотовой связи. Рядом с очагом возгорания была обнаружена пластиковая бутылка с горючей смесью.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений общеопасным способом).

Поздним вечером 14 мая на Верхней улице потушили пожар в гараже.

Фото: unsplash