В Купчино неизвестные подожгли вышку сотовой связи

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестные подожгли вышку сотовой связи. Об этом стало известно Piter.tv
Днём 14 мая сотрудники МЧС сообщили полицейским о том, что у дома 84 на территории Фарфоровский пост горела вышка сотовой связи. Рядом с очагом возгорания была обнаружена пластиковая бутылка с горючей смесью.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений общеопасным способом).
Поздним вечером 14 мая на Верхней улице потушили пожар в гараже.
Фото: unsplash
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