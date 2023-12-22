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На Верхней улице потушили пожар в гараже
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На Верхней улице потушили пожар в гараже

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Пожарные потушили пламя к 00:07. В результате случившегося никто не пострадал.

Накануне, 14 мая, на Верхней улице в Выборгском районе произошел пожар. В бетонном гараже пламя охватило четыре квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:40. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. 

Пожарные потушили пламя к 00:07. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Петербурге в больнице скончался пожилой мужчина, который упал с голубятни.

Фото: Piter.tv

Теги: верхняя улица, мчс, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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