На Верхней улице потушили пожар в гараже

Пожарные потушили пламя к 00:07. В результате случившегося никто не пострадал.

Накануне, 14 мая, на Верхней улице в Выборгском районе произошел пожар. В бетонном гараже пламя охватило четыре квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:40. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Пожарные потушили пламя к 00:07. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге в больнице скончался пожилой мужчина, который упал с голубятни.

Фото: Piter.tv