Вышка сотовой связи накренилась в Ивангороде

Администрация поселения говорит, что опасности ее обрушения нет.

Жители Ивангорода опубликовали в социальных сетях фото, на котором видно, как одна из вышек сотовой связи в городе сильно накренена. Местные власти говорят, что беспокоиться не о чем, – сообщают в издании 47news.

По информации журналистов, вышка находится на улице Пастрова вблизи дома №4. На место происшествия уже выезжали специалисты. По их решению вышку, которая стоит недалеко от детского сада, демонтируют. Местных жителей попросили в ближайшее время воздержаться от перемещений вблизи объекта.

Техническое состояние на сегодняшний день исключает окончательное ее обрушение. Для практического демонтажа необходимо создание подъездных путей (порядка 30 метров) для проезда тяжелой техники- будет решено в кратчайшие сроки. Администрация Ивангорода

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Фото: ВКонтакте / Подслушано Ивангород