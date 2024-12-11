Егор Мещеряков занял пост главы комитета по ЖКХ Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил нового председатели Комитета по ЖКХ. Им стал Егор Мещеряков, – сообщил глава региона вв своем Telegram-канале.
На новом посту чиновник, который ранее был занят в комитете по экономическому развитию, будет работать с производительностью труда в ЖКХ, повышать эффективность и клиентоориентированность отрасли, а также следить за четкостью исполнения национальных проектов.
Назначение символично – именно сегодня стартовала важная федеральная кампания: народное голосование за проекты благоустройства по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Вместе со снежным штабом обеспечит Егору Сергеевичу динамичное погружение в отрасль.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Ранее мы писали, что администрация Ленобласти поддержит развитие мотоспорта в регионе.
Фото: Telegram / Александр ДроZденко
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