  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Егор Мещеряков занял пост главы комитета по ЖКХ Ленобласти
Сегодня, 19:00
178
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Егор Мещеряков занял пост главы комитета по ЖКХ Ленобласти

0 0

Ранее чиновник более 4 лет работал в региональном комитете экономического развития.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил нового председатели Комитета по ЖКХ. Им стал Егор Мещеряков, – сообщил глава региона вв своем Telegram-канале.

На новом посту чиновник, который ранее был занят в комитете по экономическому развитию, будет работать с производительностью труда в ЖКХ, повышать эффективность и клиентоориентированность отрасли, а также следить за четкостью исполнения национальных проектов.

Назначение символично – именно сегодня стартовала важная федеральная кампания: народное голосование за проекты благоустройства по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Вместе со снежным штабом обеспечит Егору Сергеевичу динамичное погружение в отрасль.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы писали, что администрация Ленобласти поддержит развитие мотоспорта в регионе.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: администрация ленобласти, жкх ленобласти, комитет по жкх ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии