Администрация Ленобласти создала тест по ключевым региональным событиям первой половины года

Тест на знание основных событий 2021 года в Ленобласти оказался небогат событиями.

Администрация Ленинградской области разместила на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте тест-опрос на знание основных событий первой половины года в 47 регионе и предложила жителям проверить свои знания. В тесте оказалось всего пять вопросов, посвященных, соответственно, пяти событиям.

На первое место администрация поставила музейную экспозицию на колесах под названием "Поезд Победы", которая уже не в первый раз отправляется в путешествие по железным дорогам. "Ключевое событие", которое приезжает в регион уже второй раз, позитивно оценили 19% опрошенных; еще 16% планируют его посетить, 41% живет там, куда "Поезд" не ходит, а 24% о нем и вовсе не слышали.

Вторым значимым событием стала прямая линия с губернатором Ленинградской области, хотя согласно регламенту она проводится регулярно дважды в месяц и не совсем понятно, имеется ли в виду какая-то конкретная прямая линия или сам факт общения Александра Дрозденко с жителями в таком формате. Тем не менее, 25% опрошенных утверждают, что задали вопрос и получили ответ лично от главы региона, 17% задали вопрос, но ответа так и не получили, 47% пока не приняли участие в мероприятии, хотя вопросы и накопились, а 11% ничего об этом не знают.

Третьим главным ленинградским событием-2021 стала мусорная реформа, позволяющая организовать централизованный раздельный сбор мусора. 22% подтвердили, что сортируют отходы давно и поддерживают меры властей, 36% горячо поддержали саму идею, 25% оценили идею как перспективную, 17% примкнули к лагерю неосведомленных жителей региона.

Четвертым выдающимся событием для Ленобласти в текущем году, по мнению администрации, стал нацпроект по благоустройству и созданию комфортной городской среды. Здесь ровно половина ленинградцев ответила, что приняли участие в голосовании за лучший проект, 11% не смогли определиться - слишком уж все проекты хороши, - 19% отказались от голосования в силу однообразности всех проектов, и 19% слыхом ни о чем не слыхивали.

И, наконец, пятым и последним достойным внимания событием в Ленобласти за первые шесть месяцев стала вакцинация от коронавируса. Среди тех, кто нашел подходящий ответ среди тщательно подобранных вариантов, 22% гордо отчитались о сделанной прививке, еще 19% в отдельном варианте тоже подтвердили факт вакцинации, но пока одним компонентом, 36% собираются вакцинироваться, но пока опасаются это делать, 22% ничего не знают ни об этом событии, ни о пандемии, видимо, тоже.

В комментариях жители Ленобласти, как обычно, предложили куда больше интересных вариантов значимых событий, среди которых традиционно была упомянута коррупция во власти, реальные планы и программы развития региона газоснабжение, ремонт дорог, электроснабжение, модернизацию инфраструктуры и многое другое. Некоторые из пользователей задались главным вопросом - идут ли на такие тесты с некорректными вопросами и недостаточным количеством ответов бюджетные деньги?

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