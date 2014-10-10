  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Состоялась регулярная прямая линия губернатора Ленобласти Александра Дрозденко
Сегодня, 18:46
164
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Состоялась регулярная прямая линия губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

0 0

Александр Дрозденко в течение часа отвечал на вопросы, принимал жалобы и общался с жителями региона.

5 июля с 17 до 18 часов Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко общался с жителями региона в формате "прямой линии", которая проводится регулярно каждый первый и третий понедельник месяца. 

На этот раз главе региона позвонил житель Соловьевки из Приозерского района с жалобой на отсутствие централизованного водоснабжения и необходимость брать воду из частной колонки. К решению проблемы подключили Леноблводоканал. 

Из Никольского поселения губернатору сообщили о блокировании руководством СНТ электрификации домов в поселении, несмотря на проделанную жильцами и ЛОЭСК подготовительную работу. Губернатор заверил, что поможет организовать встречу со всеми сторонами, участвующими в процессе, для составления необходимых протоколов. 

В Гатчине замерят шум от поездов после жалобы жительницы, сообщившей о грохоте составов. При превышении допустимого уровня шума будут установлены блокирующие экраны, которые до сих пор не значатся в планах РЖД. 

С управляющей компанией, ответственной за вывоз мусора со станции Антропшино, и администрацией Гатчинского района будет решаться вопрос неубранных отходов и разросшегося борщевика рядом со станцией. Губернатор заверил обратившуюся с жалобой на вредное растение и гниющий на жаре мусор, что вопрос будет взят на контроль. 

Дачница из СНТ "Жилищник" Киришского района попросила помощи в борьбе с дикими кабанами, устраивающими рейды по огородам и уничтожающими сельскохозяйственные растения. Задача по безлицензионному отстрелу кабанов была передана Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира - с обозначенным дедлайном до конца недели. 

Многодетная мать из Ларионово Приозерского района, в семье которой двое детей-инвалидов, дозвонилась до Александра Дрозденко с просьбой помочь в получении жилья - подключившаяся администрации Приозерского района обещала помочь подобрать самый приемлемый вариант.

Слабовидящий житель Колтушей сообщил об отсутствии в городе необходимой для людей с плохим зрением инфраструктуры и элементарных пандусов и поручней. Губернатор распорядился оборудовать подъезд звонившего системой звукового ориентирования "Говорящий город" и распространить такие работы на все официальные учреждения.

На прошедшей 30 июня прямой линии Президента РФ Владимир Путин порекомендовал губернатором проводить аналогичные сеансы прямого общения с гражданами.

Фото: сайт правительства Ленинградской области 

Теги: вопросы от жителей, губернатор ленобласти, дрозденко, жалобы ленобласти, общение с гражданами, проблемы простых людей, прямая линия
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии