Градсовету Ленобласти представили 11 проектов благоустройства малых городов

Рассмотрение образцовой комфортной городской среды прошло в формате Zoom.

27 мая Градостроительный совет Ленобласти совместно с Центром компетенций изучили проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях региона. Рассмотрение отправленных на конкурс проектов проходило в режиме Zoom.

Модератор дискуссии, заместитель директора Центра компетенций Ленинградской области Елизавета Гречухина, представила все проекты заместителю председателя правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Михаилу Москвину и архитекторам. Участники совета рассмотрели образцы благоустроенной городской среды из Тихвина, Луги, Коммунара, Пикалево, Лодейного Поля, Соснового Бора, Подпорожья, Шлиссельбурга, Всеволожска, Мурино, Светогорска и одобрили проекты 11 общественных пространств.

В числе одобренных проектов оказались: "Концепция развития парка и стадиона в Луге", "Благоустройство исторического центра Всеволожска", "Благоустройство городской площади в Светогорске", "45 ключей к одному городу" Шлиссельбурга, "Электрический лес" в Подпорожье, "Летний сад" в Тихвине, ДК "Строитель" в Сосновом Бору, "Графский пруд" в Мурино, "Зеленый квадрат Пикалево", проект набережной реки Свирь в Лодейном Поле и проект "Ижора" в поселке Коммунар - последний с учетом проделанной работы над ошибками прошлого года. Все эти проекты направятся далее, на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поседениях.

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Фото: паблик "Благоустройство территории ДК "Строитель" и ДЮСШ" в соцсети ВКонтакте