У жилого комплекса в Кронштадте появится благоустроенная набережная с холмами и арт-объектом

Деньги на благоустройство выделил застройщик.

В Кронштадте возле жилого комплекса "Фортеция" сделают общедоступную прогулочную зону. На данный момент работы уже завершаются, сообщила пресс-служба Setl Group.

В зоне будут деревянные смотровые площадки, различные виды деревьев и кустарников, исторические деревянные сваи, арт-объект в виде старой лодки. Она была выброшена на берег во время шторма. На берегу уже высадили липы, лиственницы, серебристые ивы и клены. Возле Тулонской аллеи сформируют холмы, напоминающие крепостные вары. Они будут дополнительно защищать от холодного ветра. Гости и жители Кронштадта смогут смотреть на гладь Финского залива и проплывающие мимо корабли. На благоустройство потребовалось несколько десятков миллионов рублей.

Работы завершатся в июле.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что от Медного Всадника до "Острова фортов" теперь курсирует "Метеор".

Фото: пресс-служба Setl Group