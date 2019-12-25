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У жилого комплекса в Кронштадте появится благоустроенная набережная с холмами и арт-объектом
Сегодня, 14:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

У жилого комплекса в Кронштадте появится благоустроенная набережная с холмами и арт-объектом

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Деньги на благоустройство выделил застройщик.

В Кронштадте возле жилого комплекса "Фортеция" сделают общедоступную прогулочную зону. На данный момент работы уже завершаются, сообщила пресс-служба Setl Group. 

В зоне будут деревянные смотровые площадки, различные виды деревьев и кустарников, исторические деревянные сваи, арт-объект в виде старой лодки. Она была выброшена на берег во время шторма. На берегу уже высадили липы, лиственницы, серебристые ивы и клены. Возле Тулонской аллеи сформируют холмы, напоминающие крепостные вары. Они будут дополнительно защищать от холодного ветра. Гости и жители Кронштадта смогут смотреть на гладь Финского залива и проплывающие мимо корабли. На благоустройство потребовалось несколько десятков миллионов рублей. 

Работы завершатся в июле. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что от Медного Всадника до "Острова фортов" теперь курсирует "Метеор". 

Фото: пресс-служба Setl Group 

Теги: благоустройство, кронштадт, набережная
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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