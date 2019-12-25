От Медного Всадника до "Острова фортов" сегодня отправился первый "Метеор"

В скором времени пассажирский рейс будет курсировать ежедневно.

В субботу, 22 мая, из Петербурга в "Остров фортов" впервые отправился теплоход "Метеор". Об этом сообщили в сообществе культурного кластера в "ВКонтакте".

Маршрут "Метеора" начался от причала "Сенатская Пристань", следующая остановка - пристань на Дворцовой набережной, в Кронштадте судно высадит желающих у форта Петр Первый, конечной точкой в пути заявлена Зимняя пристань в центре города.

Известно, что скоростные теплоходы будут переправлять пассажиров в скором времени каждый день. Взрослый билет стоит 1500 рублей, детский – 800 рублей, льготный – 1200 рублей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что обновленную набережную в парке "Остров фортов" откроют ко Дню ВМФ. В зоне отдыха сделают новую историческую площадку, пространство для спортсменов, скейтпарк, обустроят набережную. День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году оно выпало на 25 июля.

Фото: ВКонтакте / Форт Константин / Кронштадт / Официальный паблик