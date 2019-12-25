Обновленную набережную в парке "Остров фортов" откроют ко Дню ВМФ

В парке будет зона отдыха и скейтпарк.

Вторую очередь парка "Остров фортов" в Кронштадте введут в эксплуатацию ко Дню Военно-морского флота в 2021 году. Об этом "Фонтанке.ру" сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристического кластера в Кронштадте Ксения Шойгу.

В парке сделают новую историческую площадку, пространство для спортсменов, скейтпарк, обустроят набережную. День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году оно выпало на 25 июля.

В Кронштадте планируют сделать туристический кластер. Летом 2020 года открылся музейно-исторический парк "Остров фортов". Там сделали маяк с именами военных, аллею героев, верёвочный парк, качели, а также "Лагерь настоящих героев" – спортивно-учебный комплекс для популяризации здорового образа жизни. В будущем для современного использования приспособят форты "Александр I", "Кроншлот" и "Петр I". На фортах появятся тематические музеи. Для этого нужно будет в том числе модернизировать транспортную инфраструктуру.

Фото: gov.spb.ru