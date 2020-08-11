На фортах Кронштадта появятся тематические музеи

В распоряжении Piter.tv также оказалось видео подводных исследований у подножья фортов.

Стало известно, что Российский НИИ Культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева разработал концепцию музеефикации и сюжетно-тематической структуры экспозиционного пространства фортов в Кронштадте. Об этом журналистам рассказали во время объявления о конце первого этапа подводных археологических исследований в рамках реставрации кронштадтских фортов "Император Александр I", "Петр I" и "Кроншлот".

Основная часть пространств каждого из фортов будет исполнять музейную функцию: на "Кроншлоте" в ближайшем будущем может появиться экспозиция, посвященная первому военно-морскому фортификационному укреплению русского флота на Балтике. В рамках развития форта "Петр I" должен появиться музей истории минно-взрывного дела в России, а "Чумной" форт ("Император Александр I") станет площадкой музея истории борьбы с вирусами и создания противочумной вакцины.

О результатах исследования было рассказано отдельно. Они проводятся в рамках реставрации фортов и их дальнейшего приспособления к современному использованию в числе объектов историко-культурного кластера "Остров фортов". Об открытии парка "Острова фортов" в Кронштадте можно прочитать здесь.

В распоряжении Piter.tv оказались видео процесса подводных исследований. Со времени начала работ в июле водолазы смогли обследовать более 27 гектаров в акватории Финского залива. Во время исследований были найдены клейменые кирпичи, медную печь XIX века, а также книппель - артиллерийский снаряд времен парусного флота.

Участница рабочей группы по развитию Кронштадта и соорганизатор проекта "Остров фортов" Марикп Коротаева отметила, что основания фортов находятся в хорошем состоянии, реставрационные работы начнутся в запланированный ранее срок, завершение подводных исследований планируется к концу августа.

Ранее мы сообщали о том, что на форте "Александр I" Кронштадта в рамках реставрации пройдут первоочередные противоаварийные работы. Соответствующую закупку разместило ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации".