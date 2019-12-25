На форте "Александр I" в рамках реставрации пройдут первоочередные работы

На них выделено 32,8 млн рублей

На форте "Александр I" Кронштадта в рамках реставрации пройдут первоочередные противоаварийные работы. Соответствующую закупку разместило ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". На это из федерального бюджета выделено 32,8 миллионов рублей.

Специалистам-реставраторам предстоит расчистить завалы в помещениях, разобраться с поддерживающими конструкциями, сделать защитные настилы на лестницах.

Срок завершения работ – 25 сентября следующего года. Заявки от компаний, желающих реализовать важный проект, принимаются до 31 августа.

Форт представляет собой одно из сооружений, входивших в систему обороны Кронштадта. Расположен на небольшом искусственном островке. С 1899 по 1917 год использовался как лаборатория по исследованию чумы. Поэтому более известен, как "чумной" форт. Это объект культурного наследия федерального значения.

Возведен был в 1845 году. Имеет внешнее сходство с известным французским фортом Байар.

Как сообщало ранее Piter.tv, "чумной" форт Кронштадта превратят в масштабный музей.

Фото: Википедия