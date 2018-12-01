"Чумной" форт Кронштадта превратят в масштабный музей

Первым объектом, с которого начнётся перевоплощение, станет форт "Александр I".

Долгие годы Кронштадт оставался закрытым городом для туристов, но вскоре он перевоплотится в крупнейший мировой музей- остров под открытым небом с собственной инфраструктурой. Форт "Александр I", с которого начнётся работа над этим проектом, уже 174 года охраняет водную границу Северной столицы.

Форт "Александр I" известен больше как "чумной" форт, так как в конце девятнадцатого века в стенах этого укрепления располагалась противочумная лаборатория. Это место пугало жителей города. Даже ветер, дующий со стороны форта считался опасным, так как мог принести зловещий вирус чумы. Таинственный форт "Александр I" уже в ближайшем будущем будет открыт для гостей и жителей города, чтобы раскрыть для них множество загадок. Многие крепости с годами разрушаются, теряют свой изначальный облик, поэтому основной задачей при создании музея является сохранение уникальных исторических объектов.

Проект по создания музея-острова будет осуществлён при участии Министерства обороны, Министерства культура и на частные инвестиции.Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать здесь туристско-рекреационный кластер, куда войдёт непосредственно Кронштадт и три форта. Планируется, что на островах будут построены множество музеев, отелей и даже собственный театр.

Фото: социальные сети