Парк "Остров фортов" открылся в Кронштадте. Как это было

Один из объектов социального комплекса историко-культурного кластера Кронштадта открылся для посетителей 8 августа.

Первыми почётными гостями музейно-исторического парка "Остров фортов" в Кронштадте стали глава ВМФ РФ Николай Евменов, замглавы администрации Кронштадского района Олег Кадомцев, настоятель Никольского ставропигиального Морского собора Архимандрит Алексий, почётные жители Кронштадта и представители местных общественных объединений.

По насыщенности и наполнению такого парка нет ни в Кронштадте, ни в Петербурге. Маяк с именами военных, аллея героев, верёвочный парк, набережная - все это уникальный комплекс отдыха, изучения истории. Здесь можно проводить уроки военно-патриотического воспитания – заявил Олег Кадомцев.

Организаторы просят не отделять открытие парка от общего проекта, площадь которого составит около сотни гектаров, в то время как площадь парка всего лишь девять.

Кронштадт - это святое место, выбранное Петром. Этот парк стал для жителей символом гордости Кронштадта и Военно-Морского флота. Аллея героев в парке увековечивает не только историю Кронштадта, но и все вехи истории, исторические имена - отметила на открытии Татьяна Гаркуша, председатель общественного совета Кронштадта.

Как мы сообщали ранее, к услугам посетителей – несколько прогулочных зон, мест для отдыха с детьми, и даже небольшое креативное пространство, в котором оборудовали веревочный парк и несколько качелей.

Кроме того, на территории парка расположен "Лагерь настоящих героев" – спортивно-учебный комплекс для популяризации здорового образа жизни среди людей. Наконец, на "Острове фортов" можно найти уникальную Аллею, на которой размещены памятные композиции с героями российского флота в хронологическом порядке.

До парка осуществляется транспортное сообщение, однако так как ближайшая остановка находится на расстоянии километра до "Острова фортов", в дальнейшем планируется установить остановку общественного транспорта рядом со входом, рассказали организаторы.

В дальнейшем в Кронштадте планируется реставрация трёх фортов: "Александр I", "Пётр I" и "Кроншлот". Их территории будут приспособлены для выставочного и музейного пространства.

Текст подготовила Вероника Горбунова

Фото: Piter.tv