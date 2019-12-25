Музейно-исторический парк "Остров фортов" открылся в Кронштадте

Посетители могут оценить веревочный парк и пройтись по Аллее героев российского флота.

А В субботу, 8 августа, в Кронштадте прошло открытие музейно-исторического парка "Остров фортов". Комплекс включает в себя креативное пространство и палаточный городок. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Петербурга.



Парк находится на Цитадельском шоссе: его площадь составила 9 гектаров, а основная тематика, обьединяющая дизайн, связана с морским флотом.



К услугам посетителей - несколько прогулочных зон, мест для отдыха с детьми, и даже небольшое креативное пространство, в котором оборудовали веревочный парк и несколько качелей.

Кроме того, на территории парка расположен "Лагерь настоящих героев" - спортивно-учебный комплекс для популяризации здорового образа жизни среди людей.



Наконец, на "Острове фортов" можно найти уникальную Аллею, на которой размещены памятные композии с героями российского флота в хронологическом порядке.

Ранее мы рассказали о том, что ночью 8 августа Дворцовый мост развели под звуки оперы.

Фото: Piter.TV