Видео: Ночью 8 августа Дворцовый мост развели под звуки оперы

Над Невой прозвучала ария "Хабанера" из оперы "Кармен".

В ночь на 8 августа Дворцовый мост развели под музыку. Над Невой прозвучала ария "Хабанера" из оперы Жоржа Бизе "Кармен", собравшиеся посмотреть на развод горожане услышали арию в исполнении народной артистки СССР Елены Образцовой.

Створы моста также окрасились в "парный" арии красный цвет – цвет бархатных занавес из оперных театров мира. Необычная разводка переправы проводится в рамках петербургского международного фестиваля "Опера – всем". Композицию тоже выбрали неслучайно: "Хабанера" стала выбором десятка тысяч пользователей соцсети "ВКонтакте", проголосовавших в опросе.

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Видео: Piter.TV