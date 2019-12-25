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Александр Дрозденко: "Раздельный сбор отходов должен быть введен во всех городах Ленобласти
Сегодня, 12:57
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nastya960

Александр Дрозденко: "Раздельный сбор отходов должен быть введен во всех городах Ленобласти

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Также глава региона напомнил о своей принципиальной позиции.

В связи с усложнением сбора отходов и распространением раздельного сбора тарифы для населения расти не будут. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Я думаю, что РСО должен быть введен во всех городах Ленобласти и там, где есть многоэтажные дома.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Также глава региона напомнил о своей принципиальной позиции: к 2024 году переработка отходов должна проходить на современных мусороперерабатывающих заводах. Один из первых заводов появится в Кингисеппском районе на промзоне "Фосфорит". Еще, как минимум, должны появиться три-четыре завода.

Горы картона, кубы бумаги: как в Петербурге сортируют макулатуру из контейнеров для раздельного сбора.

Фото: Piter.tv

Теги: александр дрозденко, мусор, раздельный сбор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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