Горы картона, кубы бумаги: как в Петербурге сортируют макулатуру из контейнеров для раздельного сбора

Piter.TV побывал на предприятии-заготовителе и увидел процесс своими глазами. Но перед этим – осмотрел новый контейнер для пяти видов сырья, появившийся в Приморском районе.

В Приморском районе Петербурга появился новый контейнер для раздельного сбора мусора. В пять цветных ящиков можно опустить стекло, макулатуру, твердый пластик трех видов (PET или "единичка", HDPE или "двойка", PP или "пятерка") и многослойную упаковку, больше известную как Tetra Pak. Бокс расположился во дворе дома №6 корпус 1 по Стародеревенской улице.

Установили контейнер оператор ООО "Точка сбора" и компания Valio, в совместном проекте организаций свои места заняли уже 10 аналогичных ящиков по всему Сертолово, в планах у команды всего 20 контейнеров. Контейнеру на Стародеревенской нет еще и недели, но, по словам местных жителей, новенькие ящики заполнили сырьем буквально за четыре дня. Пока корреспондент Piter.TV беседовал с партнерами, к контейнеру деловито подошел пенсионер – положить несколько стеклянных бутылок. Инициатива оказалась востребованной.

Речь идет о том, чтобы создать инфраструктуру. Люди хотят сохранить привычный образ жизни, но при этом готовы решать проблему обращения с отходами, о которой сейчас много говорят. Часть людей предлагает все ограничить или запретить, но есть способ лучше – частично решить эту проблему, просто разделяя отходы, которые являются востребованным сырьем. Мы способствуем тому, чтобы полезное сырье не лежало где-то на свалке, а становилось новым товаром, который будет использоваться. Петр Бобровский, председатель наблюдательного совета ООО "Точка сбора"

Бизнес тоже стремится стать частью глобальной задачи и помочь людям и экологии. По словам пресс-секретаря компании "Валио" в России Анастасии Волковой, мощности 2500 заводов-переработчиков в России попросту не загружены, поскольку им не хватает сырья. Все полезные фракции, в большинстве своём, уходят на общую свалку. Бобровский добавил, что любому предприятию важен стабильный и прогнозируемый источник сырья, а складывание стекла, пластика и макулатуры в одну кучу мешает переработчикам выполнять свою задачу и производить продукцию. Все в этой цепочке взаимосвязано: раздельный сбор облегчает переработчикам задачу по извлечению полезных фракций, чем больше людей разделяет мусор, тем больший объем сырья получает завод и, наконец, отрасль развивается, пока растет объем сырья.

Мы стараемся предоставить более однородное сырье, чтобы больше переработчиков могло им воспользоваться. Чем разнороднее, тем сложнее найти переработчиков. Петр Бобровский

С таких пунктов обычно вывозится до сотни килограммов полезного мусора в неделю, за наполнением баков следит сам оператор. Правда, зачастую "Точке сбора" приходится перевозить воздух: многие петербуржцы забывают об одном из главных правил раздельного сбора – максимально сминать чистую упаковку. Красноречивым примером тому стала коробка из-под молока, которую Анастасия увидела на вершине горы "тетрапака" в самом контейнере, пока мы разговаривали. За несколько секунд пузатая упаковка стала плоской благодаря отогнутым заводским уголкам – нехитрое действие позволит оператору вывезти больше сырья за раз и потратить меньше ресурсов.

По словам Бобровского, Приморский район был выбран для установки бокса неслучайно: здесь и местные жители активно принимают участие в экологических акциях, и управляющие компании идут навстречу, разрешая устанавливать контейнеры. Столь же сговорчивые компании оказались в Выборгском и Адмиралтейском районах, где в скором времени тоже появится несколько новых контейнеров.

В решении этой проблемы многие заинтересованы, поэтому договориться с УК становится не так сложно. Дело только в готовности конкретных УК, ТСЖ, жителей дома участвовать в процессе и устанавливать контейнер. Петр Бобровский

Собранный в контейнеры пластик, стекло, "тетрапак" и макулатуру развозят по четырем адресам: полезные фракции попадают к предприятиям-заготовителям, где проходят дополнительную сортировку и готовятся к вывозу на заводы-переработчики – к получению второй жизни. Так, стекло поступает в ООО "ГРРЦ" в Металлострое, полипропилен ("пятерка") – в ООО "Юнимакс" в Тосно, HDPE и PET увозят к ООО "Артэко. СПб" в Кузьмолово, а картон, бумагу и "тетрапак" принимает ООО "РРК-СПб", расположенный в Металлострое. В последнем из предприятий побывал корреспондент Piter.TV.

Территория одного из крупнейших в регионе заготовителей совсем невелика и напоминает сюрреалистические пейзажи – слева от входа высятся горы макулатуры как минимум в три этажа, справа выстроились лабиринты из кубов спресованного картона и бумаги, сверху периодически сыплется снегом бумажная крошка. Несколько раз в час к сердцу предприятия – конвейеру и прессу – подъезжает грузовик, машина опрокидывает рядом с конвейером кучу бумаги и сталкивает ее на движущуюся ленту.

Макулатура приезжает с ретейла или каких-либо производств, частные физические лица привозят, довольно много. Экология сейчас важна, и тем более мы за это платим деньги Николай Когинов, генеральный директор "РРК"

В новой порции макулатуры заметны кипы рекламных буклетов для гипермаркетов, некоторые из которых так и остались запечатаны в полиэтилен, газеты для бесплатного распространения, картонные развертки для коробок с чаем и крупой. На конвейере макулатуру встречают работники – мужчины кропотливо отделяют сырье от пленки и случайно попавших в бумагу вещей. По словам Николая Когинова, среди газет, книг и журналов часто попадались настоящие сокровища – денежные "заначки", явно забытые в книгах, и даже гаджеты. Если вернуть телефон владельцу еще возможно, то уже бесхозными деньгами сотрудники распоряжаются сами, как счастливым уловом на рыбалке.

Очищенное от лишнего сырье поднимается по конвейеру выше и попадает прямиком в пресс, откуда выходит крупным кубом весом в 500 килограмм. Всем этим неприглядным пестрым кипам заготовлена новая жизнь: из обрезков и листов офисной белой бумаги получатся простые салфетки и туалетная бумага, из коричневого гофрокартона – яичные лотки. Все сырье на предприятие делится на 13 типов, каждый из них по очереди попадает в пресс: гофрокартон, три вида коробочного картона, офисная белая бумага, газета, книги и журналы, типографская обрезь, картонная втулка.

Влажную бумагу и картон на "РРК" не любят – это обман в попытке получить больше денег за вес. Кубы из сухой бумаги, конечно, тоже могут намокнуть под дождем на территории предприятия, однако на комбинатах всё поступившее сырье замеряют влагомером и высушивают в сушильном шкафу до максимально разрешенной влажности. Разница за влагу наказывается рублем.

Подъезжают на территорию предприятия и местные жители на легковых машинах, подтверждая слова Когинова. Привезенное в пакетах и коробках сырье оплачивают после небольшой процедуры: легковушку взвешивают на специальной платформе у въезда до и после выгрузки макулатуры, за разницу в килограммах и высчитывается цена.

Многослойный "тетрапак", ошибочно принимаемый за обычную картонную коробку, здесь тоже ценный ресурс: большую часть такой упаковки составляет целлюлоза, ее отделяют от полимерной и алюминиевой части с помощью горячей воды и центрифуги. Высохшую целлюлозу впоследствии превращают в картон и крафтовую бумагу, полимер – в предметы быта, например, шариковые ручки, алюминий может использоваться повторно для изготовления тех же упаковок Tetra Pak.

Рабочий процесс на "РРК" не прерывается ни на минуту: отлаженный механизм из человеческих рук и машин честно работает с накопленными петербуржцами сырьем и ломает миф о том, что все везут на одну свалку. Даже плёнка, отсеянная на конвейере, поедет к партнерам заготовителя на переработку.

Где уже установлены контейнеры "Точки сбора" и Valio?

10 боксов, как мы уже упомянули, расположены в городе Сертолово Ленобласти. Точные адреса: Восточно-Выборгское шоссе, 24, Заречная ул., 15, микрорайон Черная речка, 14 и 23, Пограничная ул., 11 и 4/2-3, садоводство "Березовая роща", ул. Ветеранов, 4, ул. Ларина, 15, ул. Молодцова, 6.

В течение апреля новые контейнеры появятся на проспекте Авиаконструкторов, 20/1, Оптиков, 45, Тихвинской улице, 6/3 в Новом Сертолово, в сертоловском ЖК "Золотые купола" на Любимой улице, 5. Сразу четыре расположатся в Парголово: на Тихоокеанской, 12, на Байкальской, 2, на Ломоносова, 60 и на Заречной, 15/1, в жилом комплексе "Жили-были".

Текст: Арина Мифтахутдинова

Фото: Piter.TV