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"Поезд Победы" второй раз за год приедет в Ленобласть
Сегодня, 16:47
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"Поезд Победы" второй раз за год приедет в Ленобласть

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Передвижная выставка рассказывает о том, какой ценой советским солдатам досталась победа в Великой Отечественной войне.

По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в регион во второй раз приедет передвижная выставка "Поезд Победы". 

Жители Гатчины смогут прийти на экскурсию с 13 по 15 июля, жители Кингисеппа – с 16 по 18 июля, в Волхове поезд будет ждать гостей с 19 по 21 июля, а в Тихвине – с 22 по 24 июля.

Напомним, с октября 2020 года по март 2021 года поезд побывал в 25 городах страны, в том числе Ленинградской и Псковской областях, в Вологде, в Смоленске, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Великом Новгороде, Волгограде и даже Владикавказе и принял более 50 тысяч человек. А летом текущего года проект побывал в некоторых городах Беларуси. 

Все экскурсии проведут со строгим соблюдением антикоронавирусных мер.

Ранее мы писали, что к уникальной инсталляции "Поезд Победы" присоединят новый вагон.

Фото: vk.com/poezdpobedy

Теги: ленобласть, поезд победы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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