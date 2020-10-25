К уникальной инсталляции "Поезд Победы" присоединят новый вагон

Поезд-музей состоит из восьми вагонов, кв каждом из них своя атмосфера различных периодов Великой Отечественной войны.

В среду, 3 марта, координатор творческой группы "Невский баталист" в разговоре с "Петербургским дневником" сообщила, что в новом сезоне к уникальной инсталляции "Поезд Победы" добавят еще один вагон. Его экспозиция расскажет о сражении за Брестскую крепость.

Любой желающий может посмотреть видео-ролик 3D-тура семи вагонов: каждый из них рассказывает о различных эпизодах и периодах Великой Отечественной войны, в них царит особая атмосфера. Отметим, что экспозиции выполнены в формате трехмерных панорам с воссозданием исторических интерьеров, атмосферы и обстановки, скульптур героев.

"Поезд Победы" – поезд-музей, экспозиции в котором расположены в движущемся составе поезда. С октября 2020 года поезд побывал в 25 городах страны, в том числе Ленинградской и Псковской областях, в Вологде, в Смоленске, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Великом Новгороде, Волгограде и даже Владикавказе и принял более 50 тысяч человек.

25 февраля поезд принимал посетителей во Ржеве последний день перед паузой. Теперь составу предстоит пройти трехнедельное техническое обслуживание. Поезд вернется на маршрут 17 марта в Крыму. Расписание можно будет узнать на сайте поездпобеды.рф, а также в социальных сетях проекта.

Ранее мы писали, что в Петербурге создают поезд-музей с трехмерными панорамами 30-х и 40-х годов.

Фото: vk.com/poezdpobedy