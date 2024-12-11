"Ленфильм" покажет "Авторский стиль"

С 30 января на киностудии будет открыта новая экспозиция "Невского баталиста".

Завтра в пятом павильоне киностудии "Ленфильм" откроется экспозиция, посвященная жизни и творчеству более 20-ти известных поэтов, музыкантов, танцоров, ученых и художников из Санкт-Петербурга, – рассказали в пресс-службе студии.

Экспозиция предстанет в 13-ти инсталляциях, отражающих стилистические черты и тематический спектр творчества таких культурных деятелей, как Шварц, Билибин, Ваганова, Гумилев, Беляев, Ахматова, Кнорозов, Чуковский, Хлебников, Мейерхольд, Маяковский, Мандельштам и многих других.

Над новой экспозицией работали художники, скульпторы, бутафоры, реквизиторы, костюмеры, историки и филологи мастерской "Невский баталист", которая ранее отметилась инсталляцией под названием "Пропавшие в кинохронике". Уникальность настоящей выставки заключается в том, что визуальный материал экспозиции будет сопровождать аудиоспектакль в озвучке актрисы Карины Разумовской и музыканта Билли Новика.

Ранее мы сообщали, что Федор Бондарчук намерен покинуть совет директоров киностудии "Ленфильм".

Фото: Киностудия "Ленифльм"