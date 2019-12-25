В Петербурге создают поезд-музей с трехмерными панорамами 30-х и 40-х годов

В конце октября поезд будет открыт для первых посетителей.

В Петербурге команда объединения "Невский баталист" готовит поезд-музей из семи вагонов с трехмерными панорамами 30-х и 40-х годов – предвоенного времени. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург" 7 октября, пространство вагонов будет разделено на 12 разных тем, а внутри можно будет увидеть более сотни скульптур героев со своим уникальным образом, вылепленным с натуры.

В трехмерных панорамах, которые будут видны из "окон" поезда, можно будет увидеть пейзажи прошлого.

Истории свяжет аудиорассказ железнодорожника, участника Великой Отечественной войны. Простые люди в первом вагоне еще не знают о скором наступлении войны, а уже в следующем вагоне юные красноармейцы отправляются на фронт и заполняют "смертные" медальоны.

Состав отправится в Москву для завершающей стадии работ, 25 октября поезд вернется в Петербург, где его откроют для посетителей. После этого он отправится по разным городам России.

Ранее мы сообщали о том, что в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне команда "Невского баталиста" подготовила экспозиции в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Представленных эпизодов – несколько.

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