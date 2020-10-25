Более 14 000 человек посетили "Поезд Победы" в Ленинградской области

Музей на колесах останавливался в Выборге, Гатчине, Тихвине, Луге, Кингисеппе.

Передвижной музей "Поезд Победы" во время его путешествия по Ленинградской области посетили 14 164 человека. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор региона Александр Дрозденко направил официальное письмо в адрес Президента РФ Владимира Путина с просьбой о возвращении "Поезда Победы" в Ленобласть, "чтобы уникальную передвижную выставку смогли увидеть, как можно больше жителей региона".

Музей на колесах останавливался в Выборге, Гатчине, Тихвине, Луге, Кингисеппе. Гидами на экспозиции выступали региональные активисты Всероссийской акции "Волонтеры Победы". Виртуальная экспозиция "Поезда Победы" и сейчас доступна на сайте ПоездПобеды.рф.



Мультимедийная экспозиция "Поезд Победы" размещается в 8 вагонах, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция: окоп, жизнь блокадного Ленинграда, санитарная часть, где оперировали раненых, сцена допроса военнопленного, концлагерь. Посетители могут воспользоваться аудиогидом и услышать, как машинистка Лидия от своего имени рассказывает о событиях того времени.

Ранее Александр Дрозденко показал зимнюю Гатчину и ее достопримечательности.

Фото: lenobl.ru