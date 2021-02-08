Александр Дрозденко показал зимнюю Гатчину и ее достопримечательности

Частично съемка велась с воздуха.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился красивыми кадрами из Гатчины. На своей странице в Instagram 8-го февраля он опубликовал видео с достопримечательностями города.

Пользователи могут посмотреть на Гатчину с высоты, а также увидеть ее основные объекты — Приоратский дворец, Дворцовый парк, Большой Гатчинский дворец и другие.

Гатчина сквозь века. В этом году очень красивая, снежная зима. Световой день идёт на прибыль, с утра уже радует солнце. написал Александр Дрозденко

Губернатор пожелал своим подписчикам хорошей и продуктивной рабочей недели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гатчине на Белом озере поселился Бургомистр.

Видео: Instagram / @drozdenko_au