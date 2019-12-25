В Гатчине на Белом озере поселился Бургомистр

Снять эту птицу удалось 7 февраля в Гатчине в Дворцовом парке.

В Ленобласти этой зимой первые заметили Бургомистра (большую полярную чайку). Запечатлеть птицу смог петербургский фотограф Вячеслав Заметня.

Бургомистра я наблюдал на озере Белом в Гатчине зимой 2017-18 и 2018-2019 годов. Тоже редкий залётный вид для нашего региона. Сегодня мои поиски увенчались успехом. Вячеслав Заметня, фотограф

Снять эту птицу удалось 7 февраля в Гатчине в Дворцовом парке.

Бургомистр – залетный вид птиц. Бургомистр – одна из самых крупных чаек, достигающая 6465 см в длину, вес – 1,5-2 кг. Оперение имеет бледную окраску: основной цвет белый, спина и крылья голубовато-серые, кончики крыльев белые. Клюв жёлтый, ноги желтовато-розовые.

Ранее в Гатчине заметили готовящегося к весне дятла.

Фото: ВКонтакте/ Птицы СПб и России (Вячеслав Заметня)