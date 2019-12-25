В Гатчине заметили готовящегося к весне дятла

Накануне днем, 3 февраля, фотограф и орнитолог Вячеслав Заметня поделился на своей странице в соцсети фотографиями дятла, которого заметил в Гатчине.
Самец белоспинного дятла выбрал дерево и готовит дупло для гнездования.
Наблюдал сегодня как данный супруг выбрасывал наружу из глубины новой квартирки свежие опилки. Вот вам и первые признаки приближающейся весны
отметил специалист.
Ранее мы писали, что в Выборге на видео сняли красногрудых снегирей и сойку.
Фото: vk.com/id120817496
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