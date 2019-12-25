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В Гатчине заметили готовящегося к весне дятла
Сегодня, 15:03
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smirenny

В Гатчине заметили готовящегося к весне дятла

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Каждый год дятлы используют новое дупло для выведения потомства.

Накануне днем, 3 февраля, фотограф и орнитолог Вячеслав Заметня поделился на своей странице в соцсети фотографиями дятла, которого заметил в Гатчине. 

Самец белоспинного дятла выбрал дерево и готовит дупло для гнездования. 

Наблюдал сегодня как данный супруг выбрасывал наружу из глубины новой квартирки свежие опилки. Вот вам и первые признаки приближающейся весны

отметил специалист. 

Ранее мы писали, что в Выборге на видео сняли красногрудых снегирей и сойку.

Фото: vk.com/id120817496

Теги: гатчина, дятел, птицы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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