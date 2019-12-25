В Гатчине заметили готовящегося к весне дятла

Каждый год дятлы используют новое дупло для выведения потомства.

Накануне днем, 3 февраля, фотограф и орнитолог Вячеслав Заметня поделился на своей странице в соцсети фотографиями дятла, которого заметил в Гатчине.

Самец белоспинного дятла выбрал дерево и готовит дупло для гнездования.

Наблюдал сегодня как данный супруг выбрасывал наружу из глубины новой квартирки свежие опилки. Вот вам и первые признаки приближающейся весны отметил специалист.

Ранее мы писали, что в Выборге на видео сняли красногрудых снегирей и сойку.

Фото: vk.com/id120817496