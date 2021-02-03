В Выборге на видео сняли красногрудых снегирей и сойку

Птицы прилетели полакомиться семечками и попали в объектив фотоловушки.

В Выборгском районе Ленобласти с помощью фотоловушки в кормушке местному жителю удалось снять множество красивых птиц, в том числе красногрудых снегирей.

Полакомиться семечками прилетели снегири, синицы, сойка.

К слову, снегирей можно увидеть в наших краях не только зимой, на самом деле они никуда не улетают ни летом, ни зимой. Эти птицы остаются на зимовку, не покидая своего гнездового ареала обитания. Зачастую они формируют многочисленные стаи, что делает их весьма заметными. При первых признаках наступления весны, они пытаются укрыться от посторонних глаз в густых зарослях зеленых насаждений. А вот сойка – лесная птица, в большей части ареала — кочующая птица, местами перелётная, на юге – оседлая. В гнездовой период скрытна, в остальное время хорошо заметна.

Фотограф Антон Кубышкин – о ремесле, красоте и птицах.

Видео: ВКонтакте/ Алексей Штергун