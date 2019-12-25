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На портале Правительства Ленобласти появился раздел о вакцинации
Сегодня, 11:27
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На портале Правительства Ленобласти появился раздел о вакцинации

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Вся основная информация о ходе вакцинации в Ленобласти теперь будет отображаться на сайте администрации региона.

Специализированный раздел, посвященный вакцинации от COVID-19 в Ленинградской области, появился на сайте регионального правительства. На отдельной странице планируется публиковать актуальные данные по объему поставок вакцины и количеству сделавших прививку - в том числе за последние сутки. Там же можно будет выбрать пункт вакцинации своего района и ознакомиться с последними новостями по теме. 

На этой же странице дублируется информация от Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Ленобласти: в частности, оттуда можно узнать о количестве заболевших за сутки - 219 человек за 5 июня - и количестве привитых жителей области, подключенных к аппарату искусственной вентиляции лёгких - таких, согласно официальным данным, на 5 июня нет. 

В Петербурге за последние сутки на коронавирус протестировали 29 тысяч человек. 

 

Теги: covid-19, борьба с коронавирусом, вакцинация, новости о пандемии, портал администрации, поставка вакцины, правительство ленобласти, прививочная кампания, статистика
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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