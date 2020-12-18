  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В администрации Ленобласти объяснили, зачем регион закупит 95 гробов
Сегодня, 16:24
42
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В администрации Ленобласти объяснили, зачем регион закупит 95 гробов

0 0

Центр "Молодежный" планирует приобрести 20 малых и 75 больших гробов.

В Центре "Молодежный", которым занимается комитет по молодежной политике Ленинградской области, объявили о  конкурсе на поставку 95 гробов. Сотрудники пресс-службы администрации региона рассказали "Невским Новостям", зачем Ленобласти столько ритуальных принадлежностей. 

Выяснилось, что закупка гробов осуществляется в рамках проекта "Вахта памяти". Предметы понадобятся для захоронения останков воинов Красной армии, которые героически погибли в годы Великой Отечественной войны.

Поисковая и патриотическая работа находится в рамках ведения комитета по молодежной политике, именно поэтому организация занимается закупкой.

Правительство Ленобласти

Ранее на Piter.tv: утерянную могилу нашли в Александро-Невской лавре.

Фото: pixabay

Теги: администрация ленобласти, в ленобласти закупят гробы, вахта памяти, великая отечественаня война, захоронения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии