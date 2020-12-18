В администрации Ленобласти объяснили, зачем регион закупит 95 гробов

Центр "Молодежный" планирует приобрести 20 малых и 75 больших гробов.

В Центре "Молодежный", которым занимается комитет по молодежной политике Ленинградской области, объявили о конкурсе на поставку 95 гробов. Сотрудники пресс-службы администрации региона рассказали "Невским Новостям", зачем Ленобласти столько ритуальных принадлежностей.

Выяснилось, что закупка гробов осуществляется в рамках проекта "Вахта памяти". Предметы понадобятся для захоронения останков воинов Красной армии, которые героически погибли в годы Великой Отечественной войны.

Поисковая и патриотическая работа находится в рамках ведения комитета по молодежной политике, именно поэтому организация занимается закупкой. Правительство Ленобласти

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