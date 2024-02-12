В Ленобласти прошла церемония захоронения солдат Великой Отечественной войны

В Мельниково перезахоронили бойцов Красной Армии, найденных спустя 80 лет.

В поселке Мельниково Приозерского района Ленинградской области состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков бойцов Красной Армии. Как сообщили в сообществе "Спорт и Молодежная политика Приозерского района" во "ВКонтакте", военные были найдены поисковым отрядом "Северный рубеж".

По данным поисковиков, бойцы погибли летом 1941 года во время ожесточённых сражений на Карельском перешейке, недалеко от тогдашнего Ряйсяля, где проходила линия обороны Красной Армии.

Прах солдат предали земле у мемориала в Мельниково. В церемонии приняли участие глава администрации поселения Андрей Бахарев, представитель комитета по молодежной политике Ленинградской области Герман Сакс, участники поисковых движений, школьники и местные жители.

Ранее потомки блокадников подали иск о захвате могилы предков на Богословском кладбище

Фото: Спорт и Молодежная политика Приозерского района